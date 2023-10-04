Тюменский "Аванпост" отпраздновал 30-летний юбилей

Региональный центр "Аванпост" на протяжении тридцати лет успешно занимается допризывной подготовкой и патриотическим воспитанием подростков, торжество по случаю юбилея стало поводом для встречи бывших и нынешних сотрудников, поздравить центр с днем рождения пришли представителей Правительства Тюменской области, ветеранских организаций, учреждений допобразования, занимающихся военно-патриотическим воспитанием.

Торжественная часть началась с построения курсантов и выпускников на площади перед Дворцом культуры. Не менее символичным событием стала передача копии боевого знамени 38-го Тобольского пехотного полка батальону "Тобол". В свою очередь бойцы передали центру "Аванпост" на хранение землю с полей сражения на Донбассе. Она будет храниться в кубке и встанет в один ряд с землей Куликовского поля, Бородинского поля, города-героя Севастополя, Оштинского рубежа, Прохоровского поля и земли Пальмиры. Также на построении были вручены ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации и памятные знаки заместителя министра обороны.

В завершение гости переместились в концертный зал на мероприятие "В службе – честь!". На сцене со словами поздравления выступили один из основателей центра Сергей Сарычев, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, полковник Михаил Багров, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко.

"Мы вспомнили, с чего начиналась история центра, провели церемонию награждения от Министерства обороны Российской Федерации. А в завершение вечера гостям мероприятия показали концертные номера", - поделилась методист РЦДППВ "Аванпост" Анастасия Вешкурцева.