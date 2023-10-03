Моор возглавил наблюдательный совет общества "Знание" в Тюменской области

17:15 03 октября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Александр Моор избран председателем Наблюдательного совета Российского общества "Знание" в Тюменской области, решение принято на общем собрании регионального отделения организации.

В заседении участвовали замгубернатора Алексей Райдер, руководитель Управления по развитию УФО Российского общества "Знание" Иван Попп, ректор ТюмГУ Иван Романчук.

"Филиал Российского общества "Знание" в регионе активно развивается. Реализуемые проекты востребованы и вызывают интерес. Перед нами стоят важные задачи: расширять партнерскую сеть, привлекать новых лекторов и организовывать собственные, уникальные проекты", - отметил  Райдер.

Председателем регионального отделения общества в Тюменской области избран ректор ТюмГУ Иван Романчук, на этом посту он планирует вовлекать в проекты тюменскую молодежь.

Теги: Александр Моор
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2023