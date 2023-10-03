Моор возглавил наблюдательный совет общества "Знание" в Тюменской области

Александр Моор избран председателем Наблюдательного совета Российского общества "Знание" в Тюменской области, решение принято на общем собрании регионального отделения организации.
В заседении участвовали замгубернатора Алексей Райдер, руководитель Управления по развитию УФО Российского общества "Знание" Иван Попп, ректор ТюмГУ Иван Романчук.
"Филиал Российского общества "Знание" в регионе активно развивается. Реализуемые проекты востребованы и вызывают интерес. Перед нами стоят важные задачи: расширять партнерскую сеть, привлекать новых лекторов и организовывать собственные, уникальные проекты", - отметил Райдер.
Председателем регионального отделения общества в Тюменской области избран ректор ТюмГУ Иван Романчук, на этом посту он планирует вовлекать в проекты тюменскую молодежь.
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