Фонд культурных инициатив выделит гранты на реализацию 6 проектов Тюменской области

Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам спецконкурса 2023 года получат 6 из 66 заявленных на конкурс проектов Тюменской области.

Всего на конкурс со всей страны поступило 3097 заявок, по итогам экспертной оценки поддержку получат 303 инициативы. Среди победивших четыре ишимских проекта и по одному – из Тюмени и Уватского района.

Общая сумма грантовой поддержки — 4,7 млн рублей. С использованием этих средств будут реализованы следующие проекты:

Семейная творческая мастерская "Мы вместе" центра социальных проектов и программ "Радуга талантов", направленная на гармонизацию отношений между людьми разных поколений внутри семьи, сохранение культурно-исторического наследия ковроткачества в Ишиме, развитие творческого потенциала детей и взрослых.

Художественный практикум "По следам летописи мужества" ДХШ Ишима, елью которого является патриотическое воспитание, приобщение детей к истории России с помощью творческой деятельности, просветительских мероприятий и тематических выставок.

Цикл просветительских мероприятий "Навстречу друг другу" центра реализации социокультурных программ и проектов "Национальное братство" по сохранению и развитию межнационального культурного диалога через знакомство с материальным и духовным наследием разных народов.

Проект "Кинопедагогика в ЛНР" фонда "Жизнь и Дело", цель которого - обеспечение доступа детей, педагогов и родителей Луганска к качественному кино, развитие творческих компетенций детей в сфере кино и анимации.

Историко-краеведческая настольная игра "Надо знать" центра досуга и культуры Уватского района,направленная на развитие гражданственности и патриотизма молодежи, сохранение исторического наследия страны через изучение истории малой Родины.

Патриотический фестиваль "Дорогами военного подвига" центра реализации соцпроектов и программ "Зажигаем звезды", цель - формирование активной гражданской позиций детей города Ишима и юга Тюменской области.