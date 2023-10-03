Праздник в честь открытия сквера проведут в Тюмени

Сквер Равновесия откроют в Тюмени 4 октября в районе улицы Николая Федорова и домов №№ 5, 5/1, 5/2 по улице Николая Зелинского, торжество начнется в 11:00.

В администрации города отмечают что новая благоустроеная территория в городе появилась благодаря нацпроекту "Жильё и городская среда". На площади в 9 600 кв. м обустроен скейт-парк, где пройдут показательные выступления на скейтбордах спортсменов Центра отдыха и спорта "Воронинские горки". В сквере установлен арт-объект, изображающий знаменитые тюменские весы, и завтра горожанам представят историческую выставку, подготовленную тюменским ЦУМом. Детей ждёт анимационная программа, за участие в активностях они смогут получить монеты, брелоки, раскраски и сладости.

И раз осень - подходящее время для посадки деревьев, то завтра гости мероприятия совместно с участниками конкурса "Тюменская марка" дополнят новую территорию зелеными насаждениями. Приглашаем увидеть все своими глазами.