Банкноты разных лет и номинала горожанам показали в тюменском отделении ЦБ РФ

Фото Отделении Банка России

День открытых дверей повели в Отделении Банка России по Тюменской области. Гости узнали интересные факты из истории денег, увидели стилизованный кабинет управляющего банком конца XIX века и оригиналы банкнот различных эпох, имели возможность пересчитать банкноты и монеты своими руками, определить признаки подлинности денег на специальном оборудовании.

"С 1704 года на Московском монетном дворе начали выпуск петровского рубля. Это серебряная монета регулярного чекана талерного типа. Тогда же была введена десятичная монетная система: один рубль стал равен ста копейкам. В отличие от европейских монет того времени на рубле надписи выполнялись не на латыни, а на русском языке", – рассказал экскурсовод Сергей Мирошин.

Посетители с интересом слушали рассказ специалиста о первых чеканных монетах на Руси и ассигнациях, выпущенных во времена Екатерины II, монетах из золота – червонцах и казначейских билетах советского периода. По словам экскурсовода, в период Первой мировой войны в России появились бумажные копейки, в обиходе марки-деньги называли "мотыльками", так как они с легкостью "разлетались" на торговых площадях и рынках. В музее представлены оригиналы и копии денежных знаков различных эпох: тюменцам показали оригинал банкноты номиналом 250 млн рублей, выпущенной Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республикой в 1924 году, и копию банкноты номиналом в один миллиард рублей того же эмитента.

В интерактивной программе "Кассовый узел" гости сами пересчитывали банкноты и монеты на специальных счетных машинах, учились различать признаки подлинности банкнот в ультрафиолетовом свете и при помощи микроскопа. Специалисты Банка России показали счетные приборы – счеты, арифмометры, первые кассовые аппараты, рассказали, как упаковываются и утилизируются деньги.

На площадке для школьников и студентов прошел мастер-класс "С финансами на ТЫ". В игровой форме молодые люди и даже их родители учились распоряжаться деньгами и строить семейный бюджет, узнали, как правильно взять кредит и не стать жертвой мошенников.

День открытых дверей Банка России прошел по всей стране в шестой раз, среди целей этого мероприятия – финансовое просвещение граждан различных возрастов и повышение интереса к истории банковского дела в России.