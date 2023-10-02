В голышмановскую больницу с начала 2023 года устроились на работу 15 медиков

Областная больница № 11 продолжает активно работать над привлечением новых кадров. За 2023 год в сельскую медицину пришли работать два участковых терапевта, хирург и 12 специалистов среднего медперсонала.

Недано приятый на работу хирург Чингиз Тойчуев отметил, что на его выбор профессии повлияло несколько факторов:

Во-первых, моя семья всегда ценила медицинскую науку и работу врачей, что стало образцом для меня. Во-вторых, наблюдая за работой врачей-хирургов и видя, как они способны восстанавливать здоровье и спасать жизни людей, я понял, что это именно то, чем хочу заниматься.

В пресс-слжубе ОБ-11 считают, что благодаря работе по реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", Областная больница №11 продолжает наращивать кадровый потенциал и повышать качество медицинской помощи сельским жителям.

"Привлечение специалистов в сельскую медицину является важной составляющей для обеспечения доступности и качества медицинского обслуживания в наших сельских территориях. Приход этих новых специалистов позволит нам укрепить первичное звено здравоохранения и повысить уровень медицинской помощи, доступной жителям сельской местности. Мы благодарны нашим молодым коллегам за их решение работать в сельской медицине и готовы обеспечить им поддержку и условия для эффективной работы", - отметил главный врач больницы Алексей Белов.