В Тюмени обсуждают вопросы строительства и реконстукции храмов

2 октября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Тюменскую область с рабочей поездкой прибыл председатель финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата архимандрит Никандр (Пилишин). В ходе двухдневного визита он встретится с представителями органов власти региона, посетит ряд храмов и монастырей в Тюмени и Тобольске.

По данным комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. в первый день рабочей поездки архимандрит Никандр провел втсречи с вице-губернатором ОЛьгой Кузнечевских, замгубернатора Ларисой Теплоуховой и Сергеем Шустовым, главой города Русланом Кухаруко, председателем комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анной Базилевой. На встрече обсудили вопросы сотрудничества Церкви и властей региона в вопросах строительства новых храмов и сохранения религиозных объектов культурного наследия.

Отмечается, что в ходе визита архимандрит Никандр совершил объезд действующих и строящихся храмов города Тюмени.