Выставку в шарах "Ямал. Тепло Арктики" можно посмотреть в в Тюмени

Фото - https://prorus.ru/projects/vystavka-yamal-teplo-arktiki/

В Тюмени представят выставочный проект музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского "Ямал. Тепло Арктики", он является коллекцией ямальских историй о разных видах тепла.

Все истории хранятся в "снежных шарах", похожих на увеличенные версии популярных и любимых многими сувениров. В шарах представлены символы и сюжеты, близкие сердцу северян. Чтобы добиться эффекта настоящего снежного шара, архитекторы разработали особую фракцию вспененного полиэтилена, которая в сочетании с разными типами крыльчаток создает "сказочную метель".

Выставочный проект разделён на семь тематических зон, экспозицию составляют 17 светящихся снежных шаров, трансформирующихся в удивительное пространство, в которое включены артефакты, инсталляции, мультимедийный контент.

Уникальная выставка, ставшая визитной карточкой Ямала, была создана к 90-летию автономного округа творческой студией "Loren Ipsum" при участии сотрудников музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

Завершает экспозицию зона, где можно сфотографироваться на фоне ямальского северного сияния, каждый посетитель словно окажется внутри снежного шара.

Проект "Ямал. Тепло Арктики" дважды удостаивался высоких наград за лучший дизайн. В Тюмени нон будет гостить до до 19 ноября. Вход свободный.