Более 110 тысяч составляет средняя зарплата тюменских врачей

Росстат оценил зарплату медицинских работников в регионах страны в первом полугодии. В Тюменской области уровень выше общероссийского и на третьем месте в УрФО.

В январе-июне 2023 года средняя зарплата врачей и работников с высшим образованием составила 113 тыс. 345 рублей в месяц, в среднем по России – 105 тыс. 455 рублей. В Уральском федеральном округе по традиции лидируют ЯНАО, где в среднем платили 253 тыс. 472 руб., и ХМАО-Югра с показателем 163 тыс. 357 руб., сообщает Вслух.ру.

В Свердловской области врачи зарабатывали 100 тыс. 800 руб., в Челябинской – 94 тыс. 608 руб., в Курганской – 83 тыс. 660 руб..

Средний медицинский персонал в России зарабатывал 52 тыс. 710 рублей, в Тюменской области – 57 тыс. 306 рублей. В регионах УрФО – от 39 тыс. 942 руб. до 129 тыс. 682 руб.



Младшему медицинскому персоналу в Тюменской области платили 55 тыс. 652 руб. - на более 10 тыс. больше, чем в среднем по стране (44 тыс. 956 руб.). В федеральном округе уровень зарплат колебался от 36 тыс. 057 руб. до 128 тыс. 831 руб.