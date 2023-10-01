"Правовой марафон" организуют для пожилых тюменцев

Просветительский “Правовой марафон для пенсионеров”, направленный на формирование правовой культуры и социальной адаптации людей старшего поколения, пройдет в Тюмени. Мероприятие состоится по инициативе уполномоченного по правам человека в Тюменской области.

Встреча организована на базе центра “Семья” в Тюмени 2 октября. С пенсионерами встретятся представители областной нотариальной палаты, первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины, отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области и другие специалисты.

Актуальным для пожилых людей станет выступление специалиста отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации "Финансовое мошенничество, защити себя и свою семью". Выступление представителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области посвящено актуальным вопросам защиты прав потребителей. "Профилактика мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения" - такую тему участники встречи смогут обсудить с сотрудником Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции, говорится в сообщении Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья".