В Тюмени пройдет книжный марафон

С 9 по 22 октября поучаствовать в книжном марафоне приглашает тюменцев книжный магазин "Никто спит". Цель — за ограниченное количество времени прочесть от 1 тыс. и более страниц.

Для марафона подойдут любые книги: художественные и нон-фикшн, печатные и электронные. Участники будут делиться впечатлениями от текстов в читательских онлайн-дневниках в социальных сетях.

Подобный формат подходит не только людям, которые и так много читают, в первую очередь, он рассчитан на тех, кому не хватает внутренней мотивации читать, делятся организаторы.

Зарегистрироваться на марафон можно до 8 октября в группе книжного магазина "Никто не спит" во ВКонтакте, там же участники будут вести свои читательские онлайн-дневники. Мероприятие бесплатное, сообщает Тюменская линия.