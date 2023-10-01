"Контора пароходства" поддерживает тюменских создателей

Мультицентр "Контора пароходства" подвел итоги Программы поддержки создателей. Проект продолжался с апреля по сентябрь. Команда "Конторы" получила 90 заявок, из них выбрала 30 авторов инициатив. Поддержку получили тюменские художники, музыканты и мастера, ведущие подкастов — они получили слоты.

Мультицентр поддержал проект "Союзники" творческого объединения "СПКТР", галерею современного искусства VolARTgallery, философский лекторий Елизаветы Фетисовой и музыкальную группу "Зрачки". Создателям помогли настроить таргетированную рекламу.

Трое авторов прошли консультацию с SMM-специалистом и куратором художественных проектов, среди них — тюменская художница Ксения Баданова с идеей выставки

"Путешествие во времени с телефоном в руке". Двое создателей получили консультацию от режиссера театрально-художественных проектов — им помогли составить концепции театральных постановок. Консультацию по поиску партнеров и развитию своих проектов прошли еще двое авторов. Пять сообществ получили фотосопровождение событий, шесть тюменских музыкантов — слоты на записи песен, восемь авторов — стажировку в мультицентре "Контора пароходства" и молодежном информационном портале Мой-портал.ру.