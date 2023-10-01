Жителя Армизонского района спасли ишимские врачи

69-летний житель Армизонского района стал отмечать, что поездки на велосипеде даются сложнее, приходится делать остановки в дороге. "В один из августовских дней дал физическую нагрузку не по возрасту, - говорит мужчина, - почувствовал невыносимую боль в груди. Думал, что потерплю и пройдет, но легче не становилось, наоборот, боль только усиливалась. Решили ехать на машине со знакомым до приемного отделения Бердюжской больницы, сюда было ближе. Меня сразу на носилках закатили в скорую, и - в Ишим".

Во время транспортировки фельдшеры скорой помощи оказали необходимую помощь, и мужчина почувствовал некоторое облегчение. В Ишиме его сразу госпитализировали в отделение кардиологии, где провели коронароангиографию и стентирование. По словам пациента, дышать сразу стало легче, и боль ушла. Мужчина пролежал в больнице 10 дней, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ № 4 (г. Ишим).

Мария Макарова, заведующий терапевтическим отделением ОБ № 4, уверена: "Виктор Александрович очень компетентный пациент, ведущий здоровый образ жизни, при соблюдении всех рекомендаций он сможет быстро вернуться к своей привычной активности. В течение года необходимо будет наблюдаться у кардиолога и принимать определенные препараты".