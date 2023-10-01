В Королевской сельской школе Голышмановского округа обновили библиотеку и актовый зал

Около двух с половиной миллионов бюджетных рублей израсходовали на капитальный ремонт актового зала и библиотеки Королевской сельской школы Голышмановского округа.

- Строители сняли старое напольное покрытие до плит, армировали их, залили бетоном. Стены очистили от старой штукатурки и нанесли новую. Заменили электропроводку, установили новые датчики пожарной сигнализации и дополнительные розетки в актовом зале. Установили новые двери, - рассказал руководитель Королевской сельской администрации Сергей Ткачук.



В Королевской школе обучается 81 ребенок, из них – 5 первоклассников. В коллективе 12 педагогов, в том числе два новых специалиста - дефектолог и библиотекарь.

В этом году ремонтные работы в учебном заведении продолжатся. В одном крыле школы, по решению администрации Голышмановского округа, разместят детский сад, сообщает КП-Тюмень.