Провести тренировку режиссерского мышления смогут тюменцы

С 7 по 24 октября в молодежном театральном центре "Космос" пройдут открытые лекции и мастер-классы от режиссеров и педагогов театра.

Лекция "Перформативные практики: от самых первых до современных" состоится 7 октября в 19:00. Ее проведет технический специалист "Космоса" Александр Лазов. Участники изучат историю развития перформативных практик, узнают об их влиянии на культуру и общество, увидят связь с другими видами искусства.

Театральный педагог и режиссер Алексей Ракульцев прочитает лекцию "Что такое социальный театр и зачем он нужен?". Она пройдет 16 октября в 19:00. На примере конкретных кейсов, эксперт расскажет, как создавать спектакли на острые социальные темы.

Лекция от преподавателя драматургии Марины Дадыченко "Проклятие дедлайнов" состоится 21 октября в 16:00. Она расскажет о прокрастинации с научной точки зрения. А 24 октября в 16:00 пройдет мастер-класс "Тренировка режиссерского мышления". Его проведет руководитель театрального центра "РяДом" Светлана Ханжина. Участники узнают, как придумать спектакль, на какие вопросы нужно ответить, чтобы сложилась концепция спектакля, сообщает Мой-портал.ру.