В Тюменской области за год зарплата выросла почти на 15 процентов

По данным Росстата, в Тюменской области уровень выше общероссийского и находится на третьем месте в Уральском федеральном округе.

Среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составила 72 тыс. 966 рублей. Это на 14,9% больше, чем годом ранее. Начиная с мая заработок работников стабильно превышает 71 тыс. рублей в месяц. Самый низкий в 2023 году был зафиксирован в январе — чуть меньше 60 тыс. рублей.

В Уральском федеральном округе больше начисляли работникам ЯНАО (144 тыс. 786 руб.) и ХМАО-Югры (112 тыс. 564 руб.). В Свердловской области - 62 тыс. 718 руб., в Челябинской — 56 тыс. 749 руб, в Курганской — 48 тыс. 612 руб., сообщает Вслух.ру.