О создании социальных проектов рассказали жителям Тобольска

Образовательный марафон "Фабрика проектов" завершился в Тобольске 24 сентября. Горожане приняли участие в игре о проектной деятельности, прошли индивидуальные консультации с экспертами, презентовали свои проекты и приняли участие в дебатах.

Образовательный марафон по социальному проектированию проходил в четыре этапа. По итогам дебатов эксперты определили трех победителей — они получили мерчбокс от мультицентра "Моя территория" и сертификаты от партнеров. Победителями стали: Николай Яскевич с документальным спектаклем "Азбука", Екатерина Орехова с серией образовательных мастер-классов по созданию украшений "Смоленая мастерская", Виктор Канцлер с экологическим проектом "Пакет? Спасибо, нет!", сообщает КП-Тюмень.

— Команда мультицентра "Моя территория" помогает активной молодежи Тобольска получать знания по созданию и разработке социальных инициатив. В финале марафона у участников получились готовые проекты для подачи на грантовые конкурсы, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.