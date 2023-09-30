Почему полезно рано просыпаться, рассказали тюменцам

Более правильный, биологически обусловленный подход к режиму дня у жаворонков. В его пользу исследователи приводят новые аргументы.

Сон в ночные часы и ранний подъем позволяют восстановиться нервной системе. Во время сна мозг сканирует состояние организма и настраивает его на самоицеление. Особенно важно соблюдать режим при лечении психологических заболеваний.

Раннее засыпание и крепкий ночной сон – залог долгой молодости. Около 5 утра в организме повышается уровень кортизола, адреналина, в крови растет уровень гемоглобина и сахара, учащается пульс, дыхание становится глубже. Организм готов к бодрствованию, сон в это время непродуктивен, сообщает Тюменская область сегодня.



С 5 до 7 утра – время максимальной активности кишечника, а значит период для освобождения организма от продуктов распада. Помогите органу и выпейте стакан воды комнатной температуры, сделайте утреннюю гимнастику. Ваш ЖКТ будет работать как часы.

– Вставать лучше до 6 часов утра. Это даст возможность почувствовать бодрость и прилив сил. Даже если вы сова, после курса оздоровления начнете просыпаться рано и без будильника, – считает врач-терапевт тюменского областного лечебно-реабилитационного центра, доктор медицинских наук, профессор ТюмГМУ Станислав Анатольевич.