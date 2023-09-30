Новый способ лечения травм используют тобольские врачи

Травматологи тобольской Областной больницы № 3 успешно восстанавливают сухожильно-связочный аппарат при повреждениях плечевого сустава с артроскопиии

Теперь операции по восстановлению плеча проводятся в тобольской Областной больнице № 3 на регулярной основе травматологами Маратом Губайдулиным и Артемом Рустамовым. Артроскопия плечевого сустава необходима в тех случаях, когда повреждаются связки, мышцы и сухожилия. Операция без разреза сопровождается тремя небольшими проколами в плече и помогает выявить очаги повреждений, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).

– В ходе малоинвазивной операции можно устранить все повреждения с минимальными потерями, а окружающие здоровые ткани остаются неповрежденными. Благодаря такому виду вмешательства пациенты в будущем не будут иметь опасных осложнений, что существенно повысит качество жизни пациентов, – подчеркнул заведующий травматологическим отделением Областной больницы № 3 Марат Губайдулин.