Тюменцам запретили запускать беспилотники

15:29 29 сентября 2023
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В Тюменской области введен запрет на запуск беспилотников, постановление об этом полписал губернатор Моор.

Как поясни Моор в совем телеграм-канале, "мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона".

Запрет не касается БПЛА, используемых в целях осуществления сельскохозяйственных работ, геодезических работ, обследования состояния нефтегазопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и других опасных производственных объектов, но при условии официально оформленного разрешения от местных властей, уточнил Моор.

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