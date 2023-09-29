Концертами, выставками и акциями празднуют в Тюмени День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, который с этого года согласно указу президента отмечается 30 сентября, в Тюменской области празднуют 29 и 30 сентября концертами, выставками и акциями.
В Тюмени 29 сентября на площади у ДК "Торфяник" в 15:40 начнется флешмоб "Из Тюменской области с любовью" — волонтеры предложат написать пожелание, напутствие или поздравление молодым людям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там же пройдет концерт творческих коллективов и представителей общественных объединений, начало в 16:00.
30 сентября в центре "Аванпост" в 12:00 пройдут акции "Земля Донбасса" (передача кубка с землей Донбасса воспитанникам "Аванпоста") и "30 сентября — День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией".
Выставка, посвященная истории "Молодой гвардии" "Верности клятве вашей — бессмертие" ждет посетителей в парке "Россия — Моя история" с 14:00.
В Ялуторовске 30 сентября будет работать выставка о специальной военной операции на Украине "Наследники Великой Победы". Гостей ждут в музее "Торговые ряды" (Первомайская, 19) к 11:00.
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