Работающие с семьями и детьми специалисты обсудили свои наработки на форуме "Я эксперт"

Центр "Семья" 28 сентября провел второй по счету форум "Я эксперт", его темой стали н овые реальности и современные вызовы на пути к благополучию семьи.

Более 60 специалистов различных ведомств встретились в неформальной обстановке, чтобы прокачать профессиональные навыки и обменяться опытом. В тесном взаимодействии друг с другом при поддержке наставников участники форума выполняли практические задания в формате супервизии и разбирали конкретные случаи из практики.

"Формат супервизии выбран неслучайно. Супервизия – это тот самый метод, который позволяет увидеть ситуацию с другого ракурса и найти эффективные инструменты, необходимые для работы с семьями", ― говорит завсектором психологический и методической помощи центра "Семья" Ирина Кислицина.

Итогом форума стало посвящение специалистов в профессиональное сообщество и вручение удостоверения эксперта.

Проект "Я — эксперт" реализуется региональным центром "Семья" при поддержке департамента социального развития Тюменской области и правительства Тюменской области.