Работающие с семьями и детьми специалисты обсудили свои наработки на форуме "Я эксперт"

11:12 29 сентября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Центр "Семья" 28 сентября провел второй по счету форум "Я эксперт", его темой стали н овые реальности и современные вызовы на пути к благополучию семьи.

Более 60 специалистов различных ведомств встретились в неформальной обстановке, чтобы прокачать профессиональные навыки и обменяться опытом. В тесном взаимодействии друг с другом при поддержке наставников участники форума выполняли практические задания в формате супервизии и разбирали конкретные случаи из практики.

"Формат супервизии выбран неслучайно. Супервизия – это тот самый метод, который позволяет увидеть ситуацию с другого ракурса и найти эффективные инструменты, необходимые для работы с семьями", ― говорит завсектором психологический и методической помощи центра "Семья" Ирина Кислицина. 

Итогом форума стало посвящение специалистов в профессиональное сообщество и вручение удостоверения эксперта.

Проект "Я — эксперт" реализуется региональным центром "Семья" при поддержке департамента социального развития Тюменской области и правительства Тюменской области.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2023