Умер первый глава администрации Тюмени Геннадий Райков

Первый глава администрации города Тюмени Геннадий Райков скоропостижно скончался 28 сентября на 85-м году жизни.

Геннадий Иванович родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. В Тюмень переехал в 1977 году в качестве главного инженера Тюменского моторного завода Минавиапрома СССР, впоследствии занял должность директора этого крупнейшего предприятия.

В 1991 году Указом Президента России Бориса Ельцина Райков был назначен на должность главы администрации Тюмени, в 1993 году добровольно ушел в отставку. Был депутатом Госдумы с 1995 по 2007 год, после - членом ЦИК РФ. В 2021 году из движения "Народный депутат" основал "Народную партию России", затем перешел в "Единую Россию".

"Информационный центр правительства Тюменской области выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам патриота России и Тюменской области, орденоносца, почётного гражданина города Тюмени, Геннадия Ивановича Райкова", - собщается в официальном телеграм-канале информцентра.