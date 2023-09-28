Всероссийский конкурс чтения и письма по системе Брайля в октябре пройдет в Тюмени

С 16 по 18 октября 2023 года в Тюмени состоится IV Всероссийский конкурс чтения и письма по системе Брайля "Браилиада", он посвящён Году педагога и наставника, а также 85-летию популярного детского писателя, поэта, журналиста, сценариста и педагога Владислава Крапивина.

Участие в конкурсе примут инвалиды по зрению старше 16 лет. Для каждой группы соревнующихся организаторы подготовят по четыре задания. сорвеноватсь участники будет в областном реабилитационном центрк "Родник".

Основная миссия "Браилиады" – активное продвижение тактильной системы чтения и письма по Брайлю в среде незрячих граждан Российской Федерации всех возрастных групп как основы их грамотности и дальнейшего интеллектуального развития.