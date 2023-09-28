"Аванпост" отпразднует свой юбилей

1 октября во Дворце культуры "Нефтяник" им В. И. Муравленко пройдет торжественное мероприятие в честь 30-летия регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

На мероприятии соберутся несколько поколений учащихся. Среди приглашенных гостей - представители правительства Тюменской области, ветеранских организаций, учреждений дополнительного образования, занимающихся военно-патриотическим воспитанием и выпускники прошлых лет.

Не менее значимым событием станет передача копии боевого знамени 38 Тобольского пехотного полка ныне действующему батальону "Тобол". Бойцы передадут землю с полей сражения на Донбассе и поместят в кубок, который встанет в один ряд с другой священной землей с полей сражений: Куликовского поля, Бородинского поля, города-героя Севастополя, Оштинского рубежа, Прохоровского поля и земли Пальмиры.

Методист ГАУ ДО ТО "РЦДППВ "Аванпост" Анастасия Вешкурцева: