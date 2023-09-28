"Аванпост" отпразднует свой юбилей

1 октября во Дворце культуры "Нефтяник" им В. И. Муравленко пройдет торжественное мероприятие в честь 30-летия регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".
На мероприятии соберутся несколько поколений учащихся. Среди приглашенных гостей - представители правительства Тюменской области, ветеранских организаций, учреждений дополнительного образования, занимающихся военно-патриотическим воспитанием и выпускники прошлых лет.
Не менее значимым событием станет передача копии боевого знамени 38 Тобольского пехотного полка ныне действующему батальону "Тобол". Бойцы передадут землю с полей сражения на Донбассе и поместят в кубок, который встанет в один ряд с другой священной землей с полей сражений: Куликовского поля, Бородинского поля, города-героя Севастополя, Оштинского рубежа, Прохоровского поля и земли Пальмиры.
Методист ГАУ ДО ТО "РЦДППВ "Аванпост" Анастасия Вешкурцева:
На концерте мы вспомним, с чего начиналась история центра, увидим ключевые моменты и споем полюбившиеся песни. Это память и гордость, наша история! Также будут вручены награды от Министерства обороны Российской Федерации. Все приглашенные гости поддерживают и помогают в развитии системы добровольной подготовки к военной службе и всегда заинтересованы двигаться дальше к новым целям.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru