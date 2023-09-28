Представители тюменского центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации победили в профконкурсе

На Всероссийской неделе охраны труда в Сочи представители Тюменской области получили награды за победу в XII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

В этом году 4 финалиста из Тюменской области. Второй год подряд специалисты отрасли "Социальная политика" региона занимают лидирующие позиции в общем зачете победителей конкурса среди субъектов.

Сразу три первых места заняли представители тюменского Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

В специальной номинации "Успех года" (лучший руководитель организации социального обслуживания) лидером стала Маргарита Бабушкина, директор Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Светлана Драчева, заместитель директора Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, победила в номинации "Лучшая практика ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе детьми-инвалидами".

Сергей Павлов, специалист отдела по социальному проектированию Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, стал лучшим в номинации "Лучший проект добровольческой организации (волонтеров), реализованный в сфере социального обслуживания".

В номинации "За долголетие" второе место заняла заведующая сектором статистики, анализа и мониторинга Регионального центра "Семья" Ирина Рекунова.

"Тюменская область ежегодно входит в число победителей Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания, - отмечает директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин. – Замечательно, что наш опыт получает высокую оценку на федеральном уровне, и мы всегда с радостью готовы делиться им с коллегами из других регионов. Наши специалисты никогда не останавливаются и продолжают развиваться, работая на благо жителей Тюменской области".

Всего в этом году на конкурс было подано более 3 тысяч работ со всей страны. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Для участия в федеральном этапе конкурса представлены материалы на 774 номинанта по 15 номинациям из 87 субъектов РФ.