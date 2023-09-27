Акция "100 миллионов для Победы" за год собрала 56 млн рублей

Год назад 27 сентября в Тюменской области стартовала акция "100 миллионов для Победы", организованная ради поддержки земляков - участников специальной военной операции. На сегодня ее участниками стали 626 компаний и 4632 человека, общими усилиями собрано 56 млн рублей, сообщила одна из организаторов акции - председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Значимым событием в реализации проекта стал двухдневный телемарафон 100 миллионов для Победы", проведенный в прошлом году. С 18 по 19 ноября было собрано более 11 миллионов рублей на покупку дорогостоящего оборудования для участников специальной военной операции. В марафоне приняли участие более 1 100 жителей и 65 компаний Тюменской области, даже дети не остались в стороне.

Средства на поддержку бойцов направляют все – и школьники, и пенсионеры, и бюджетники, и бизнесмены, сообщила Ольга Швецова. Она добавила, что в качестве оператора, на чей счет поступают пожертвования, выбрана общественная организацию "Ветераны Пограничники Тюменской области". Ее руководитель Нуртдин Ибрагимов поблагодарил жителей региона за помощь. Он подчеркнул: "Люди переживают за наших ребят, помогают по мере сил и возможностей. Если мы будем сплочены, мы победим. Только вместе мы — сила".

Общественный спецпредставитель губернатора по вопросам СВО, депутат облдумы Николай Савченко заверил, что техника приобретается по запросам самих военных — покупается то, что действительно необходимо. "Я регулярно посещаю линию фронта и общаюсь с теми, кто там находится, проверяю, в чем нуждаются подразделения", – отметил Николай Савченко.

Акция продолжается. Счет пополняется каждый день. Суммы пожертвований граждан – от рубля до миллиона, компании направляют и по пять миллионов. Подробности об акции и участии в ней - на сайте тюменьдляпобеды.рф.