Систему оповещения населения проверят в Тюмени

18:10 26 сентября 2023
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4 октября с 10:40 до 10:53 по всему городу жители услышат звук электрических сирен. В этот момент каждый должен выполнить следующие действия:

🔹 Включить средства радио и телевещания, приемники проводного и беспроводного вещания, а также проверить СМС-сообщения

🔹 Прослушать информацию

🔹 Действовать в соответствии с полученными инструкциями

🔹 Оповестить соседей, родственников и знакомых

🔹 Не выключать приемник в целях получения дополнительной информации.

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