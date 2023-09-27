Систему оповещения населения проверят в Тюмени

4 октября с 10:40 до 10:53 по всему городу жители услышат звук электрических сирен. В этот момент каждый должен выполнить следующие действия:
🔹 Включить средства радио и телевещания, приемники проводного и беспроводного вещания, а также проверить СМС-сообщения
🔹 Прослушать информацию
🔹 Действовать в соответствии с полученными инструкциями
🔹 Оповестить соседей, родственников и знакомых
🔹 Не выключать приемник в целях получения дополнительной информации.
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