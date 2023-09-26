"Кинопедагогика" проведет в Тюмени мастер-классы

Как превратить кино в эффективный инструмент учителя? Как с помощью фильмов укреплять значимые ценности и демонстрировать примеры гуманизма? Об этом пойдет речь на VI Международном форуме "Кинопедагогика".

Со 2 по 4 октября в Тюмени пройдут мастер-классы и образовательная программа по темам: "Киномодерация", "Нейросети", "Блогинг. Новый медиаязык" и "Актерское мастерство".

Среди экспертов форума – Драган Милинкович, профессор, доктор Университета аудиовизуальных искусств ESRA; Ирина Челышева, вице-президент Ассоциации медиапедагогики и кинообразования РФ; Елена Самойлова, автор образовательных программ, киновед, кино- и медиапедагог; Пётр Агеев, лауреат конкурса "Учитель года 2017", ведущий мастер-классов по кинопедагогике.

После обучения, в течение 50 дней, участники по месту работы проведут киноуроки и получат сертификаты установленного образца. В образовательную программу приглашают молодых специалистов до 35 лет, заинтересованных в развитии и продвижении медиаобразования и кинотворчества. Регистрация до 1 октября.

В очном формате участники смогут пройти образовательную программу с мастер-классами. Для заочного формата предусмотрена трансляция основных мероприятий.

Событие организуется Фондом развития творчества "Жизнь и дело" при поддержке "Движения Первых", Министерства просвещения РФ, Института развития кино и медиа, правительства Тюменской области, администрации города Тюмени; совместно с Ассоциацией кинопедагогов России, ГБУ Крымский киномедиацентр", Таганрогским институтом имени А.П. Чехова, Институтом изучения детства, семьи и воспитания.