В Тюмени развивается комплексная детская офтальмологическая служба

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Кабинеты охраны зрения детей и подростков открыты в трех тюменских поликлиниках №4, №5 и №17 в рамках развития офтальмологической службы и профилактики развития основных офтальмологических заболеваний у детского населения.

"Открытие кабинетов охраны зрения позволяет распределить потоки пациентов, повысить доступность офтальмологической помощи, усилить профилактику развития заболеваний у детей. Параллельно продолжается взаимодействие медицинских учреждений первичного звена и специализированного учреждения – офтальмологического диспансера. Мы реализуем обмен опытом, заведующая отделением приема детского отделения Ирина Доркина проводит стажировку врачей поликлиники на рабочем месте. Такой комплексный подход способствует развитию детской офтальмологической службы в целом", - отмечает главный врач Областного офтальмологического диспансера, главный внештатный офтальмолог г.Тюмени и Тюменского района Леонид Протопопов.

Направит маленького пациента на лечение в кабинет охраны здоровья врач-офтальмолог поликлиники по месту жительства при аккомодации, миопии слабой и средней степени, амблиопии (синдром ленивого глаза) слабой и средней степени. Кабинеты охраны зрения детей и подростков оснащены специальным оборудованием и тренажёрами для комплексной реабилитации пациентов.

Юные пациенты с более сложными диагнозами по показаниям будут направлены в Областной офтальмологический диспансер. Ежедневно в отделении терапевтической офтальмологии диспансера проходят лечение более 130 детей и подростков.

Специализированные кабинеты охраны зрения детей открыты при взаимодействии учреждений первичного звена здравоохранения и Областного офтальмологического диспансера, при участии главного внештатного детского офтальмолога Тюменской области Виктории Алекиной. В планах – и дальше развивать сеть таких кабинетов в Тюмени и Тюменской области.