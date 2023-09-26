В Тюменской области выпустят сборник детских работ о родном крае

Сборник детских сочинений "ТвояТюмениЯ. Старт в большую литературу" выйдет 25 октября, в нем будут опубликованы работы победителей и призеров регионального конкурса детского литературного творчества "ТвояТюмениЯ".

Из 247 участников отборочного этапа жюри определило 42 призера в 6 номинациях: "Комикс", "Сказка", "Тихая книга", "Произведения малой формы", "Поэзия", "Аудио- и видеоподкасты". Работы конкурсантов оценивали профессионалы из сферы культуры: поэтессы Екатерина Володина и Антонина Маркова, художница Анастасия Гололобова, режиссер-документалист Дмитрий Колобов, директор научной библиотеки ТГИК Наталья Соколова, иллюстратор-комиксист Екатерина Алёкина и другие.

Конкурс "ТвояТюмениЯ" проводится с 2022 года для детей и подростков Тюменской области. Он помогает выявить и поддержать таланты юных литераторов, иллюстраторов и блогеров. В 2023 году на конкурс было подано 594 заявки от ребят возрастом 10-17 лет.

Конкурс "ТвояТюмениЯ" проводится в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Церемония награждения региональных авторов лучших работ пройдёт 27 октября в Тюмени.