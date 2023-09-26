Молодежи Ишима предложат игру о тюменском кампусе

Иллюстрация - https://t.me/operativnyishtabtyumen

"Кампус-квест" о будущем межуниверситетском кампусе в Тюмени порведту в ишимском мультицентре "Моя территория" 27 сентября. Ишимцы в командах пройдут станции, связанные с частями кампуса, и выполнят задания на эрудицию, креативность и смекалку. Самая активная команда получит приз.

Участники поделятся на команды и посетят четыре тематические станции, где узнают о каждой из составляющих кампуса: Технопарк, Центр поддержки и развития талантливой молодежи, Конгресс-центр и Спортивный центр. Также на каждой из площадок за 15 минут участники должны будут выполнить основное задание. Молодые ишимцы продолжат афоризм, расскажут о своих талантах, отгадают предмет по картинке, проведут тематические дебаты и предложат свои идеи для реализации в кампусе. Если команда справится раньше установленного времени, то получит возможность сделать дополнительное задание и получить баллы. Команда, которая наберет наибольшее количество баллов в конце квеста, получит приз.

Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме:

"Кампус-квест" станет прекрасной возможностью для молодежи города Ишима не только весело провести время, но и высказать свои идеи о том, как можно улучшить межуниверситетский кампус. Команда мультицентра "Моя территория" поможет каждому участнику мероприятия узнать как можно больше о культурных и образовательных возможностях, которые предлагает тюменский кампус.

Межуниверситетский кампус мирового уровня — это уникальная площадка для учебы, научной деятельности и творчества, а также современное общественное пространство для коммуникаций, занятий спортом и проведения досуга. Построить его обещают к 2028 году,

В целом к 2030 году в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России, в РФ планируют создать 25 кампусов на основе механизмов государственно-частного партнерства. В 2021 году были отобраны 8 проектов первой очереди, в 2022 — 9. Тюмень вошла во вторую волну отбора.