Тобольский педагог стала призером конкурса "Сердце отдаю детям"

Педагог дополнительного образования тобольского Дома детского творчества Валентина Коростелёва в финале всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" заняла второе призовое место в номинации "Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности".

Лучшие представители сферы дополнительного образования из 40 регионов России встретились в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" в Санкт-Петербурге, чтобы продемонстрировать свой профессионализм и уникальный подход к образовательному процессу. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Образование" и является самым масштабным профессиональным конкурсом страны в сфере дополнительного образования детей.

В рамках конкурса состоялись открытые мастер-классы "Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании", импровизационный конкурс "Сетевая интеграция в дополнительном образовании", конкурсные испытания "Педагогическое многоборье" и "Высшая Лига дополнительного образования детей" – профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России.

Всего Тюменскую область в финале представляли четыре педагога. Педагог центра традиционной православной культуры "Троица" Ольга Белогубова из Нижнетавдинского района выступала в номинация "Педагог дополнительного образования по художественной направленности". реподаватель Киевской ДШИ Ялуторовского района искусств" Анна Лырчикова участвовала в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью". Тренер-преподаватель спортшколы №2 Тюменского района Рамиль Хасанаев представлял регион в номинации "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности".

"Высокий результат подтверждает то, что в нашем регионе дополнительное образование для детей действительно доступно и реализуется в организациях всех форм ведомственной принадлежности. География финалистов позволяет сделать вывод, что качественные общеразвивающие программы реализуются как в городской, так и в сельской местности Тюменской области", - отмечают в депспорта и допольнительного образования ТО.