Резерв комплектующих для ремонта спецтехники отправили тюменцам на передовую

Запас новых шин, аккумуляторов, запчастей сформирован в ремонтном подразделении инженерного полка благодаря поддержке жителей Тюменской области, сообщате информцентр правительства ТО.

В зоне спецоперации найти комплектующие к бульдозерам, экскаваторам и другой дорожно-строительной технике было проблематично, даже замена аккумуляторной батареи приводила к выводу транспорта из эксплуатации

"От ремонтного подразделения и всего личного состава инженерно-саперного полка выражаем искреннюю благодарность землякам: жителям Тюменской области, нашему губернатору Александру Моору, его команде и общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области". В данный момент уже сформирован необходимый резерв запасных частей. Спасибо не только за материальную помощь, но и за моральную поддержку!" - сообщил военнослужащий подразделения.

Благодаря партии новых запчастей обслуживание техники проходит в разы быстрее. Дополнительное оборудование приобретается в рамках акции "100 миллионов для Победы", поучаствовать в ней может каждый.

Инженерно-саперные подразделения устанавливают минные поля, занимаются разминированием, производят взрывные работы, создают траншеи, укрытия, противотанковые рвы.