Семейный фильм 40-х годов покажут тюменцам

30 сентября в 22:00 в большом зале мультицентра "Контора пароходства" покажут драму Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь". Фильм завоевал "Золотой глобус" и был номинирован на пять премий "Оскар" в 1947 году.

Главные роли в картине сыграли американский актер и двукратный победитель премии "Оскар" Джеймс Стюарт и обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана Донна Рид.

Фильм длится 2 часа 10 минут. После просмотра участники обсудят картину: обменяются мнениями и поделятся впечатлениями. Вход 18+ или в сопровождении родителей. Для посещения мероприятия нужен паспорт. Необходима регистрация на сайте виделиночь.рф, сообщает Мегатюмень.