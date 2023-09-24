15-летие музея имени Ивана Федюнинского отметили в школе Тюмени

В школе № 69 Тюмени отметили 15-летие со времени открытия там музея в честь легендарного военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза и Монгольской народной республики Ивана Федюнинского. В первый месяц учебного года в музее провели ознакомительные экскурсии для первоклассников.

Как рассказала руководитель школьного музея имени Ивана Федюнинского Галина Алиева, музейная комната была открыта в 2008 году. Идея открыть в школе комату-музей принадлежала школьным учителям, которая побывали в музее Ивана Ивановича в деревне Гилево под Тюменью. Впечатление от посещения дома-музея было настолько сильным, что педагоги предложили коллегам создать музей и в школе.

– С началом учебного года в музее имени Ивана Федюнинского часто проходят экскурсии и уроки мужества для учащихся с 1 по 11 классы, – сообщила Галина Алиева. – Активисты музея собираются в музее, чтобы определить планы работы и подготовиться к мероприятиям, которые будут проходить в школе № 69, которая носит имя Ивана Ивановича.

В Тюмени чтут память легендарного военачальника. Согласно представленным в музее свидетельствам, в 1985 году совет ветеранов выступил с предложением дать имя Ивана Федюнинского одной из улиц города. В 1987 году имя героя получила улица в Южном микрорайоне рядом со школой № 44. В 2017 году в Тюмени недалеко от школы № 69 открыли памятник Ивану Федюнинскому, сообщает Тюменская область сегодня.