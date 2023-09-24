Проекту "Том Сойер фест" нужны волонтеры для восстановления усадьбы

На объекте в с. Новотроицкое Нижнетавдинского района предстоят ремонтные и покрасочные работы, необходима помощь добровольцев из других населенных пунктов, сообщают организаторы.

"От волонтеров особых профессиональных навыков не требуется, все покажем и всему научим. В основном это будут малярные работы", — сообщил координатор проекта Александр Рыков.

У дома № 28 по ул. Дзержинского интересная история. Выстроен он был в другом населенном пункте — д. Новоникольск, что в трех километрах от с. Новотроицкое, и принадлежал зажиточному крестьянину Илье Логинову. В 1976 здание перевезли в с. Новотроицкое, там открылась начальная школа. В наши дни здание оказалось заброшенным.

Часть работ по восстановлению крестьянской усадьбы уже проведена: отремонтированы крыша и потолок второго этажа, заменен пол на первом этаже. Недавно завершили остекленение. После ремонта в доме откроется музей, где воспроизведут обстановку дома сибирского крестьянина.

Желающие поучаствовать в восстановлении объекта могут связаться с координатором работ Александром по телефону +7-950-487-20-82, сообщает Тюменская линия.