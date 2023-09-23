Тюменская область лидирует по динамике оптовой торговли

Росстат оценил динамику оптовой торговли в регионах страны. Тюменская область находится в числе лидеров по итогам января-июля 2023 года.

За семь месяцев оборот оптовой торговли составил 642 млрд 580,9 млн рублей. Это на 30,8% больше, чем в тот же период прошлого года. В Уральском федеральном округе по динамике Тюменская область на втором месте после Челябинской, где прирост составил 40,4%.

На ХМАО-Югре оптовая торговля увеличилась на 19%, в Свердловской области – на 10,6%. Отрицательная динамика в Курганской области (индекс 96,7 %) и на Ямале (86,6%).

В целом по УрФО объем оптовой торговли вырос на 14,4%, в России – на 3,5%, в Москве – 17,7%.

Тюменская область входит в десятку наравне с Ненецким автономным округом (прирост в 3,4 раза) Архангельской (32%), Липецкой (54,7%), Амурской (54,5%), Астраханской (48%), Челябинской (40,4%) областями, республиками Северная Осетия - Алания (74,3%), Адыгея (32,9%), сообщает Вслух.ру.