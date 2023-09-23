Как подготовить малину к зимовке, посоветовала эксперт

Как подготовить малину к зиме, рассказала тюменская дачница Инна Опалых. Для начала нужно подрезать кусты. Подрезать следует побеги возрастом от двух лет сразу после сбора последнего урожая.
– Обрезайте слабые и больные ветки. На кусте должно остаться 5-7 здоровых веточек, – подсказывает огородница.
Зимой в Тюменской области выпадает много снега, поэтому советуют укрыть малину именно им – он создаст теплый защитный слой. Однако надо следить, чтобы не появилась ледяная корка. Дело в том, что наст препятствует прохождению воздуха сквозь снег, а он важен для корневой системы малины. Пока дачница советует поливать землю большим количеством воды, чтобы корни не высохли за зиму, сообщает Мегатюмень.
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