Как подготовить малину к зимовке, посоветовала эксперт

Как подготовить малину к зиме, рассказала тюменская дачница Инна Опалых. Для начала нужно подрезать кусты. Подрезать следует побеги возрастом от двух лет сразу после сбора последнего урожая.



– Обрезайте слабые и больные ветки. На кусте должно остаться 5-7 здоровых веточек, – подсказывает огородница.

Зимой в Тюменской области выпадает много снега, поэтому советуют укрыть малину именно им – он создаст теплый защитный слой. Однако надо следить, чтобы не появилась ледяная корка. Дело в том, что наст препятствует прохождению воздуха сквозь снег, а он важен для корневой системы малины. Пока дачница советует поливать землю большим количеством воды, чтобы корни не высохли за зиму, сообщает Мегатюмень.