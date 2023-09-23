Специалисты Медицинского города помогают избавиться пациентам от боли

Благодаря уникальным методикам купирования боли, применяемым на базе тюменского Медицинского города, врачи помогают забыть о боли множеству пациентов.

Так, 55-летний мужчина, лечившийся в отделении химиотерапии Медгорода по поводу злокачественной опухоли кишечника, на очередной встрече с врачом пожаловался на обострение боли в грудном отделе позвоночника, от которой не помогали даже сильнодействующие обезболивающие препараты. Боль ограничила подвижность, возможность полноценно дышать и откашливать, что привело к развитию воспаления легкого. Мужчину перевели в отделение реанимации для проведения интенсивной терапии, специальной поддержки функции дыхания с применением неинвазивной вентиляции легких.

"Сохраняющийся болевой синдром значительно утяжелял состояние пациента, требовал применения высоких доз обезболивающих, что отрицательно влияло на функцию дыхания, стоял вопрос о переводе пациента полностью на искусственную вентиляцию легких", — дополняет Татьяна Куцева, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Медицинского города.

Пациенту была выполнена плоскостная блокада мышцы-разгибателя позвоночника в условиях УЗИ-навигации с установкой катетера для автоматической постоянной доставки обезболивающих препаратов. После выполненной процедуры пациент отметил исчезновение боли, что позволило значительно улучшить качество лечения, возможность проводить реабилитационные мероприятия и избежать ИВЛ. Врачи отделения анестезиологии и реанимации сохранили мужчине возможность дышать самостоятельно, сообщила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).