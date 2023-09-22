В Тюменской области готовят к сдаче еще одну сельскую школу

В деревне Овсянниково Тобольского района продолжается строительство школы. В здание заведены коммуникации, к запуску готовится газовая котельная. Рабочие выполняют внутреннюю отделку, а на прилегающей территории закладывают полотно для спортивной площадки с детской игровой зоной.

"Территория труднодоступная, поэтому всё завозим заблаговременно. Закупили современное оборудование для кабинетов - интерактивные доски, науколабы для школьников и дошколят, осталось укомплектовать классы мебелью", - рассказал на своей странице в соцсетях глава района Леонид Митрюшкин.

По словам главы муниципалитета, что у подрядчика обязательства по контракту - сдать школу до 31 декабря 2023 года. Здание рассчитано на 60 учебных мест, предусмотрен спортзал, библиотека, зоны для отдыха школьников, кухня и столовая, медицинский кабинет, группа кратковременного пребывания для дошкольников. Сейчас в Овсянниковой учится 53 ребенка.

Строится школа по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках региональной программы по замене ветхих деревянных школ. В июле глава региона лично оценил ход строительства