Проекты, ориентированные на развитие людей, становятся новым трендом социального инвестирования

На Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023, который проходил в Тюмени с 18 по 21 сентября, обсуждались новые инструменты социального инвестирования для развития людей и регионов вместе с бизнесом и властью. В рамках специальной панельной сессии глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал о принципах использования инструмента соучаствующего проектирования, приведя в качестве примера создание креативного пространства на улице Дзержинского.

"Соучаствующее проектирование – это совместное принятие решений по широкому кругу вопросов развития города и умение брать на себя ответственность. Появление на улице Дзержинского городского фестиваля наличников, двора мастеров и других проектов – это пример того, как идеи, рожденные в рамках совместной работы, были реализованы городскими командами при поддержке социально ответственного бизнеса", – рассказал Кухарук.

Он отметил, что новым трендом социального инвестирования становятся проекты, ориентированные на развитие людей. В этом контексте участники сессии упомянули сотрудничество города и программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города", которое направлено на поддержку талантливой молодежи в регионе.

Директор программы "Родные города" Ярина Сугакова рассказала о грантовом конкурсе "Газпром нефти", который стартовал 18 сентября и в этом году трансформировался в акселерационную программу для повышения устойчивости проектов и стимулирования активного участия жителей в социальном проектировании. Инструменты акселерационной поддержки реализуются и в других направлениях "Родных городов".

"В рамках акселерационной программы эксперты по социальному проектированию в каждом регионе встречаются с участниками грантового конкурса и помогают придумывать идеи, чтобы в последующем лучшие проекты интегрировать систему "Родных городов" или в событийные карты регионов. Мы двигаемся в сторону создания платформы преобразующего содействия "Газпром нефти", в которой и компания, и жители регионов и власть будут максимально использовать свои возможности для реализации себя и преобразования мира вокруг", – отметила Ярина Сугакова.

Генеральный директор тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев подчеркнул, что соучаствующее проектирование существенно улучшило территориальную привлекательность Тюмени, которая становится известной как культурная столица Сибири

Фото пресс-службы администрации Тюмени.