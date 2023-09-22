Знание.Герои пройдет в Тобольске

Фото: Российское общество "Знание"

Военно-патриотический форум Российского общества "Знание" пройдёт 22 сентября в Тобольске на площадке филиала Тюменского государственного университета.

Программа включает встречи с Героем России, участниками СВО, показ фильмов, лекции и беседы по патриотической тематике.

На форуме расскажут о памятных для нашей страны датах, связанных с Великой Отечественной войной, роли Тобольска и уроженцев города в исторических событиях. Слушатели обсудят события, предваряющие специальную военную операцию, вопросы военно-патриотического воспитания, поговорить о героях наших дней.

Состоится показ фильма из зоны СВО и беседа о гуманитарной помощи бойцам и Донбассу, а также показ и обсуждение фильма "После войны". Исполнительный директор региональной социально-патриотической общественной организации "Герои Урала" Наталья Шмидько выступит с лекцией, а затем представит выставку "Герои Урала в лицах".

В рамках мероприятия состоится встреча с Героями России Рустамом Сайфуллиным и Олегом Касковым.

"Герои прошлых лет и современные герои – это жители со всех уголков нашей страны. Тобольск славится своими подвигами и достижениями, и форум "Знание.Герои" позволяет узнать об этом больше. Участники имеют уникальную возможность получить информацию от первого лица, пообщаться с Героями России, узнать о том, как они завоевали свои награды, что двигало ими, какое место в их жизни занимает служение Родине. Для слушателей подготовили насыщенную программу, чтобы расширить представление об истории родного края, рассказать о важных событиях наших дней. Уверен, эти встречи вдохновят на собственные поступки и великие дела", - отмечает ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Форум будет проходить 22 сентября в филиале ТюмГУ в Тобольске по адресу: ул. Знаменского, 58. Торжественное открытие состоится в 10:00, площадки будут работать до 14:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.