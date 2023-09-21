Наталья Прокопенко представит Тюменскую область в финале "Учителя года России — 2023"

Учитель русского языка и литературы школы № 25 Тюмени Наталья Прокопенко представит регион в финале конкурса "Учитель года России — 2023". Открытие конкурса состоится 22 сентября в Доме правительства Московской области.

Финалистам предстоит выполнить 6 конкурсных испытаний в двух турах.

30 сентября объявят имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2023". Церемония награждения пройдет в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце 5 октября.

Наталья Михайловна окончила Ишимский государственный педагогический институт имени П.П. Ершова, является кандидатом филологических наук. Педагогический стаж составляет 15 лет. Учитель в свободное время занимается спортом, играет на гитаре и пишет рассказы:

💬 "Я чувствую, что мой труд позволяет формировать мировоззрение молодого поколения. Благодаря работе с художественным словом на уроках литературы мы с ребятами "примеряем" случаи, истории, жизни и судьбы героев на себя, тем самым обогащая свой внутренний мир бесценным культурным, духовно-нравственным опытом наших предшественников, становимся мудрее".