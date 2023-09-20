Четверо тюменцев участвуют в финале конкурса "Сердце отдаю детям"

В Санкт-Петербурге проходит Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы допобразования "Сердце отдаю детям", участие в нем принимают 90 финалистов из 40 регионов страны.

Тюменскую область представят 4 участника:

- Ольга Белогубова, педагог дополнительного образования частного образовательного учреждения дополнительного образования Центр традиционной православной культуры "Троица", Нижнетавдинский муниципальный район. Номинация: "Педагог дополнительного образования по художественной направленности";

- Валентина Коростелёва, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества", г. Тобольск. Номинация: "Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности";

- Анна Лырчикова, преподаватель муниципального автономного учреждения культуры и дополнительного образования "Киевская детская школа искусств", Ялуторовский муниципальный район. Номинация "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью";

- Рамиль Хасанаев, тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа №2", Тюменский муниципальный район. Номинация: "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности".

20 сентября конкурсанты продемонстрируют членам жюри свой профессионализм и уникальный подход в конкурсных испытаниях первого финального этапа: открытом мастер-классе "Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании" и групповом импровизационном конкурсе "Сетевая интеграция в дополнительном образовании".

Прохождение конкурсных испытаний второго очного этапа будет зависеть от количества набранных баллов конкурсантами. К "Педагогическому многоборью" и "Высшей Лиге дополнительного образования детей" будут допущены только победители в каждой из 9 номинаций Конкурса.

конкус проводится в рамках национального проекта "Образование", его орнанизаторы - Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования при организационно-методическом и экспертном сопровождении ВЦХТ.