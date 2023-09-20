Ямал отправил на Черное море еще 350 детей из ДНР и Белгорода

Правительство округа компенсирует проживание, питание и трансфер

На побережье Черного моря отдохнут еще 350 ребят из Волновахи, Донецка и Белгорода. Это стало возможно благодаря содействию Ямало-Ненецкого автономного округа. Правительство субъекта компенсирует проживание, питание и трансфер школьников и их сопровождающих. С конца сентября ребята оздоровятся на территории детского лагеря "Остров Мадагаскар".

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, смена предусмотрена для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Главной темой заезда станет музыка. Для детей организуют концерты, интеллектуальные игры, караоке-баттлы и специальные аукционы. Поскольку ребята отправятся на отдых осенью, в лагере будут проводить школьные занятия. Они будут посещать уроки по русскому языку, математике и литературе.

Напомним, дети и подростки из ЯНАО ежегодно отдыхают на побережье Черного моря. Прошлая смена приняла 191 человек, а за все лето отдохнули 1090 детей с Ямала. Всего округ организовал оздоровительные смены для 6 213 ребят. По поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова обеспечен отдых для школьников из Волновахи, Донецка и Белгорода.