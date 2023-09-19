Более ста человек заболели коонавирусом за неделю в Тюменской области

В Тюменской области с 11 по 17 сентября продолжался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах. Вирусы гриппа не циркулируют. Зарегистрировано 111 случаев заболевания населения COVID-19.

С 4 по 10 сентября в регионе было выявлено 75 случаев заболевания населения COVID-19.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.