День здоровья проведут для жителей Тюмени

День здоровья в Тюмени пройдет в субботу, 23 сентября. Праздник спорта стартует в 11:00 в сквере "Комсомольский", на набережной у "Конторы пароходства", в экопарке Затюменском и Гилевской роще.

Главной площадкой праздника станет по традиции набережная реки Туры. Здесь пройдет конкурс на самую спортивную команду среди студентов организаций высшего и профессионального образования. Кроме того, участников мероприятия ждут спортивные состязания, игровые программы, турнир по шахматам и много другое.

Увлекательные конкурсы, мастер-классы и спортивные турниры пройдут и на остальных площадках.

В экопарке "Затюменский" в этот день состоится забег "5 верст", он стартует в 8 часов. В 10:00 и 10:30 на старт выйдут любители скандинавской ходьбы, чтобы посоревноваться на дистанциях 5 км, в 11:00 - на дистанцию в 3 км.

Также в экопарке с 11 часов начнут свою работу конкурсные и игровые программы. Горожан и гостей ожидает игра "Тюменская ZAрница" и оздоровительная гимнастика цигун.

В сквере "Комсомольский" игровые программы и мастер-классы разбавят "Богатырские игры", которые включат в себя гиревой спорт, армспорт, тягу груза и другое.

В парке культуры и отдыха "Гилевская роща" также пройдут игровые программы, веселые старты, эстафеты и танцевальные разминки. Изюминкой программы здесь станут туристический квест и турнир по мини-футболу.

Все площадки будут работать до 13 часов, площадка на набережной продолжит свою работу до 14 часов.