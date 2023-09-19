В Тюменской области стартовала осенняя "Азбука добра"

С 15 сентября по 15 октября каждый житель Тюмени может принять участие в самом душевном марафоне осени - традиционную акцию "Азбука добра" в преддверии Международного дня пожилого человека проводит Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Ее главная цель ― оказать внимание и порадовать приятными и долгожданными подарками старшее поколение.

Для участия достаточно просто своими силами приготовить скромный подарок или исполнить заветную мечту пожилого человека. Главным дополнением к подарку станет искренность и тепло души. Узнать, о чем мечтают бабушки и дедушки, можно на официальном сайте проекта в разделе "Проекты и акции", кликнув на баннер "Азбука добра".

Как передать подарки одиноким пожилым?

1. подготовить адресный подарок;

2. позвонить по номеру (3452) 51-77-05 и договориться с координаторами о времени передачи подарка;

3. передать подарок в пункт приема в назначенное время (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 8, 4, пн.-пт. 08:00 – 16:30).

На протяжении месяца волонтеры в еженедельном режиме будут бережно упаковывать и доставлять посылки адресатам.

Как пожилые люди могут рассказать о своих желаниях?

Позвонить по телефону (3452) 51-77-05 (Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации) и оставить заявку.

"Акция "Азбука добра" стремится объединить тюменцев, чтобы наполнить жизнь тех, кто в этом особенно нуждается, яркими красками, теплотой, улыбками и прекрасными моментами. Приятно видеть, что каждый год нас сопровождают все больше единомышленников, готовых создавать волшебство. Надеемся, что и в этом году мы дружно сможем порадовать как можно больше одиноких пожилых людей", - отмечают координаторы акции.

Получить более подробную информацию можно по телефону (3452) 51-77-05, на сайте или в сообществе партнера - Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" в социальной сети "ВКонтакте".

Мероприятие соответствует основным направлениям национального проекта "Демография", который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.