Ишимские врачи стали использовать новый подход для лечения артрита

В ишимской Областной больнице № 4 начали применять таргетную терапию для лечения ревматоидного артрита. Это хроническое аутоиммунное заболевание суставов, нередко приводящее к инвалидизации. В таких случаях генно-инженерные препараты могут оказать значительную помощь в облегчении симптомов и замедлении прогрессирования заболевания.

На базе ОБ №4 впервые препарат был введен 50–летней жительнице Ишима, которая страдает от этого недуга уже 16 лет.

Как рассказала заведующая отделением Мария Макарова, весь процесс лечения занял около часа. "Пациент поступил, мы оформили документы, поставили укол, 30 минут понаблюдали за его состоянием и проводили домой. Такая практика заметно упрощает и облегчает жизнь нашим пациентам", – считает доктор.

"За этот период у меня улучшились анализы, отмечаю меньше скованности и боли в суставах ног, стало легче вставать, могу больше двигаться", - поделилась пациентка.

Таргетная терапия проводится раз в месяц, пожизненно и бесплатно, в рамках полиса ОМС, уточнила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ № 4 (г. Ишим).